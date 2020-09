Inter, contro la Fiorentina Conte deve reinventarsi la difesa

Contro la Fiorentina domani sera, Antonio Conte dovrà fare di necessità virtù almeno per quanto riguarda il reparto arretrato. Senza lo squalificato De Vrij, Godìn ha da poche ore abbracciato il Cagliari, mentre Skriniar e Ranocchia verranno lasciati fuori per motivi legati al mercato: lo slovacco è in trattativa con il Tottenham, l’italiano potrebbe invece tornare al Genoa e dunque il pacchetto difensivo è con gli uomini contati. Nel match di domani dovrebbero giocare D’Ambrosio, Bastoni e Kolarov.

INTER, IL SOGNO E’ MILENKOVIC. MA LA FIORENTINA NON SCENDE DA 40 MILIONI