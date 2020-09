Inter, difficile Milenkovic: la Fiorentina non scende da 40 milioni

Il mercato dell’Inter si accende sul fronte difesa. Nel caso in cui i nerazzurri riuscissero a cedere per 50-60 milioni Skriniar al Tottenham, partirebbe l’assalto ad un altro centrale. Come scrive il Corriere dello Sport, l’AD Marotta e il DS Ausilio hanno iniziato un casting preventivo per sostituire l’ex Sampdoria: oltre a Darmian dal Parma, il sogno resta Nikola Milenkovic della Fiorentina, ma l’opzione più probabile è Chris Smalling dello United, anche se il club ha chiesto informazioni con insistenza su Ozan Kabak dello Schalke 04. La Fiorentina non vuole assolutamente cedere il serbo, se non di fronte a un’offerta da 40 milioni: come scrive il quotidiano, delle tre opzioni il serbo è la più complicata viste le resistenze di Commisso.

