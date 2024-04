Intanto De Rossi: “Futuro? Con la Roma parlo solo di quello a breve termine”

Nei giorni in cui in casa Fiorentina si sta venendo a creare una sorta di dicotomia tra Gilardino del Genoa e Palladino del Monza per quel che riguarda il nome del prossimo allenatore viola dopo Italiano, Daniele De Rossi, tecnico della Roma e altro nome accostato, ha parlato in conferenza stampa in vista del derby di campionato con la Lazio: di seguito la sua risposta sul futuro.