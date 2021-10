Insigne, la sua vittima preferita è proprio la Fiorentina

Per Lorenzo Insigne, la Fiorentina è la vittima preferita. Il capitano napoletano ha partecipato ad otto gol nelle ultime quattro gare

Per Lorenzo Insigne, la Fiorentina è la vittima preferita in Serie A. Infatti, il capitano del Napoli, contro i viola ha realizzato nove reti e cinque assist in 17 sfide. Di questi, nelle ultime quattro gare, ha partecipato ad otto gol, con cinque reti e tre assist.