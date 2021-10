Bocci: “Vlahovic? Il silenzio è un segnale, molti hanno capito come andrà”

L'opinione: il serbo è al centro delle discussioni alla vigilia della sfida col Napoli, ma fischiarlo sarebbe controproducente

"Il Napoli è la quarta delle Sette Sorelle affrontata nelle prime sette giornate, il calendario non ha dato una mano alla Fiorentina in questo avvio. Non credo che gli azzurri risentiranno della sconfitta di ierilaltro. Contro l'Inter abbiamo visto grandi interventi di Handanovic, che si è ricordato di essere un gran portiere solo al Franchi, ma magari quella sconfitta avrà insegnato a Italiano qualcosa, che metterà in pratica già domani. Io immagino Pulgar titolare se sta bene, il doppio play è un'ipotesi ma non so se sia la partita giusta per cambiare a livello di tattica. Vlahovic? Il silenzio che ha fatto seguito alle parole di Commisso è un altro segnale del fatto che siamo lontani. In molti stanno capendo che vedere la firma sul contratto sarà difficile. Fischi al 9 viola? Mi auguro di no, sarebbe un autogol clamoroso e andrebbe contro gli interessi dei tifosi e della Fiorentina".