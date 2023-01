Inizio choc di 2023 per Conte e il Tottenham. E la panchina inizia a traballare

Comincia come peggio non poteva il 2023 del Tottenham di Antonio Conte che cade per 2 a 0 in casa contro l'Aston Villa. Adesso il quarto posto, in attesa del match da recuperare dello United, potrebbe allontanarsi fino a 5 lunghezze e la panchina dell'ex Juve ed Inter non sembra più così salda. Sul banco degli imputati ci è finito lo stesso Conte e il suo gioco fin troppo difensivista e soprannominato oltremanica come 'Sufferball'. L'incrocio agli ottavi di Champions League contro il Milan sarà la cartina tornasole per capire se c'è ancora margine per andare avanti con un matrimonio complicato, in scadenza a giugno. Sempre che i risultati in Premier League non continuino a scarseggiare e che il mercato invernale non porti ulteriori frizioni. Questo quanto scrive calciomercato.com.