Inglese conferma: “Mi volevano altre squadre, ho scelto Parma perchè…”

Nel giorno della ri-presentazione come nuovo giocatore del Parma (stavolta a titolo definitivo) Roberto Inglese ha ammesso: “Ero cercato da tante squadre, la differenza l’ha fatta la mia volontà di tornare a Parma a tutti i costi. Prima di tutto ho messo il Parma perché ho trovato persone che mi hanno voluto bene, che mi hanno accolto in maniera splendida e sicuramente è stata la mia prima scelta. Ho voluto fortemente tornare qui e devo ringraziare tutta la dirigenza e la presidenza per lo sforzo economico per portarmi qui, cercherò di dare il massimo per ripagare la loro fiducia”. Su di lui c’era forte anche la Fiorentina che nei giorni scorsi aveva tentato l’assalto a lui e ad un centrocampista da 15 milioni: LEGGI QUI

