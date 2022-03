Informazioni ingannevoli, multa milionaria dell’Antitrust a Sky

Stangata dell'Autorità sull'emittente satellitare

Mano pesante dell'Antitrust sul colosso Sky. L'autorità ha infatti scelto di multare Sky Italia per la cifra di 1 milione di Euro per informazioni ingannevoli diffuse sul proprio pacchetto calcio. L'emittente avrebbe lasciato intendere ai propri abbonati che avrebbero potuto continuare a vedere tutte le partite di Serie A come accaduto nella stagione passata. Il periodo di riferimento è quello della primavera 2021 e, come si legge su gazzetta.it, "soltanto con una campagna terminata il 1 luglio 2021, i messaggi sulla nuova configurazione del pacchetto Calcio, diffusi da Sky Italia in comunicazioni individuali rivolte a tutti gli abbonati, sono risultati idonei a fornire puntuali ed efficaci informazioni". Immediata la replica di Sky che in una nota ha scritto: