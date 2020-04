Infantino: “Serve gioco di squadra per battere il virus, come a calcio. Stiamo studiando le soluzioni”

Parola anche al Presidente della FIFA Gianni Infantino, che durante il Congresso Ordinario Conmebol ha affrontato i temi relativi alla possibilità di ripartire con la stagione del pallone. Nella giornata di oggi si erano espresse anche le leghe Europee con la UEFA:

La salute viene ovviamente prima di tutto e resta la nostra priorità fino alla sconfitta del virus. Dobbiamo riuscire a lavorare in gruppo e il calcio ci deve insegnare a fare squadra. Nessuno può dire quando saremo in grado di tornare a giocare: dobbiamo seguire le direttive di autorità sanitarie e governi e anche lo stesso sport dovrà dare il buon esempio. Non possiamo però rimanere passivi di fronte a un virus come questo. Sono certo che troveremo delle soluzioni per il calendario delle partite internazionali e abbiamo anche una task force che è impegnata nel lavorare su proposte volte a proteggere club e giocatori.