Indagine chiusa, Ibra e Lukaku deferiti (ma potranno patteggiare)

Si è chiusa l’indagine della procura Figc nei confronti di Ibrahimovic e Lukaku per la lite nel derby Inter-Milan del 26 gennaio scorso, valido per la Coppa Italia. L’accusa nei confronti dei due giocatori è quella di comportamento antisportivo, con responsabilità oggettiva dei club. Prima del deferimento – come si legge su gazzetta.it – giocatori e club potranno patteggiare una sanzione ridotta, come previsto dal codice di giustizia sportiva. Verso Fiorentina-Milan, Ibra ci sarà? Le ultime.