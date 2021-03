Controllo ad inizio settimana: Ibra può esserci con la Viola

Dopo i fasti sanremesi, Zlatan Ibrahimovic lavora a testa bassa per recuperare in vista dei prossimi delicati impegni del suo Milan. A partire dall’Europa League, dove i rossoneri se la dovranno vedere contro il Manchester United, ma senza tralasciare il campionato, in cui comunque si stanno giocando lo scudetto. Come riporta milannews.it, l’asso svedese ad inizio settimana prossima avrà una visita di controllo dove verrà valutata la sua condizione: se riceverà l’ok dei medici, Ibra potrà scendere in campo nella gara di ritorno contro i Red Devils, o più probabilmente all’Artemio Franchi contro la Fiorentina (domenica 21 marzo alle 18).