Incredibile ma vero, la Juve premia Fagioli: rinnovo e aumento

Il club bianconero sceglie di dare il massimo sostegno al suo giocatore squalificato. Per Tonali andrà diversamente

Bel messaggio o gesto discutibile? E' destinato ad aprire il dibattito quanto filtra da casa Juventus a proposito di Nicolò Fagioli. Il club bianconero già aveva espresso grande vicinanza al suo giocatore - squalificato per 7 mesi per il caso scommesse - con un comunicato e con la scelta di farlo continuare ad allenare con il resto della squadra. Tanto per intendersi, il Newcastle con Tonali sembra intenzionato a comportarsi diversamente, trattenendo parte del suo stipendio. La Juventus invece farà l'opposto: secondo quanto riporta il Corriere della Sera, infatti, è già pronto il rinnovo di contratto di Nicolò Fagioli con un prolungamento di due anni (dal 2026 al 2028) e addirittura con un aumento di stipendio importante.