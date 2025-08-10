Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS altre news Incidente stradale per Pietro Lo Monaco: ricoverato in gravi condizioni

altre news

Incidente stradale per Pietro Lo Monaco: ricoverato in gravi condizioni

Incidente stradale per Pietro Lo Monaco: ricoverato in gravi condizioni - immagine 1
Il racconto dell'incidente che ha coinvolto il noto direttore sportivo
Redazione VN

Momenti di apprensione per Pietro Lo Monaco, vittima di un grave incidente stradale nella mattinata del 10 agosto a Palermo. Secondo quanto riportato da Vivi Enna, l’ex dirigente del Catania ha perso il controllo della sua auto per cause ancora da accertare.

L’impatto ha provocato diverse lesioni in più parti del corpo, rendendo necessario il ricovero immediato in ospedale, dove si trova attualmente in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, che hanno provveduto al trasporto urgente del dirigente in una struttura sanitaria della zona.

Leggi i
commenti
Altre news: tutte
le notizie

© RIPRODUZIONE RISERVATA