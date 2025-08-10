Incidente stradale per Pietro Lo Monaco: ricoverato in gravi condizioni

Il racconto dell'incidente che ha coinvolto il noto direttore sportivo

Momenti di apprensione per Pietro Lo Monaco , vittima di un grave incidente stradale nella mattinata del 10 agosto a Palermo . Secondo quanto riportato da Vivi Enna, l’ex dirigente del Catania ha perso il controllo della sua auto per cause ancora da accertare.

L’impatto ha provocato diverse lesioni in più parti del corpo, rendendo necessario il ricovero immediato in ospedale, dove si trova attualmente in condizioni serie. Sul posto sono intervenuti rapidamente i soccorsi, che hanno provveduto al trasporto urgente del dirigente in una struttura sanitaria della zona.