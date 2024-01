In Polonia usano l’IA per proporre l’allenatore al Barça: Italiano nella lista

Da quando Xavi ha annunciato l’intenzione di lasciare il Barcellona, il futuro della panchina blaugrana è diventato un tema di dibattito. Tanti i nomi fatti dai giornali, da profili emergenti (come Thiago Motta), passando per tecnici esperti (Alguacil), fino a ipotesi più affascinanti (Pep Guardiola su tutti). Tante idee e punti di vista. Ma anche un elenco speciale stilato con l’intelligenza artificiale. Jaroslaw Krolewski, presidente del Wisla Cracovia e amministratore delegato della società tecnologica Synerise (azienda leader nel settore), ha infatti offerto il suo contributo. Secondo l'IA, il Barcellona dovrebbe pescare in una lista di dieci allenatori. Imanol Alguacil è il favorito, ma al secondo posto c’è una sorpresa: Paulo Fonseca, ex Roma, ora al Lille. Al terzo posto c’è Thiago Motta, mentre Roberto De Zerbi e Vincenzo Italiano sono rispettivamente ottavo e nono. Lo riporta sportface.it