Imprenditori italiani truffati. Anche Diego Della Valle coinvolto

L'ex presidente della Fiorentina, Diego Della Valle, assieme ad altri imprenditori italiani come Massimo Moratti e Giorgio Armani, sono stati recentemente coinvolti in una truffa. I truffatori li avrebbero contattati spacciandosi per il ministro Guido Crosetto grazie all'utilizzo di un software che riproduceva la sua voce, convincendoli a versare del denaro su conti di Hong Kong per aiutare lo Stato a liberare i giornalisti italiani rapiti in qualche parte del mondo. I truffatori inoltre promettevano un successivo rimborso ad opera della Banca d'Italia. Uno degli imprenditori caduti nell'inganno ha versato circa 1 milioni di euro.