Ilicic e il litigio con Gasperini: “Si rischia un altro caso Gomez”

Dopo i problemi del finale della scorsa stagione, Josip Ilicic era tornato ad incantare con la maglia dell’Atalanta. Ma negli ultimi giorni qualcosa sembra essersi rotto: due panchine consecutive contro Napoli e Real Madrid, e poi l’ingresso in campo nel secondo tempo di Champions culminato con il litigio con Gasperini e la sostituzione. E secondo il Secolo XIX di oggi la questione sarebbe tutt’altro che banale: il rischio – si legge – è di rivivere un altro caso analogo a quanto successo con il Papu Gomez. L’impiego di Ilicic contro la Sampdoria appare difficile, a meno che la diplomazia bergamasca non riesca a sanare la frattura in tempo.