Il virus colpisce anche Verona, due positivi nelle ultime ore

C’è preoccupazione per quanto riguarda la sfida tra Verona e Genoa in programma il prossimo weekend. I rossoblu, com’è noto, hanno una rosa falcidiata dal coronavirus, ma possono giocare la sfida aggregando alcuni ragazzi della Primavera. Non se la passa alla perfezione nemmeno il Verona, che ha dato notizia tra ieri e oggi delle positività di Antonin Barak e Koray Gunter. In arrivo un’occasione immediata per l’ex viola Ceccherini?

I RINNOVI TENGONO IN ANSIA LA FIORENTINA DOPO IL MERCATO