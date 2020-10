Fiorentina, il punto sui rinnovi. Da Milenkovic a Vlahovic, passando per Pezzella: quante grane

Con la chiusura del mercato il Dssi prepara ad affrontare le situazioni non ancora definite. In primis, per distacco la più complicata. Il centrale serbo è stato cercato dal Milan che ha giudicato sempre troppo alte le pretese economiche del club gigliato. Allo stato attuale Milenkovic non ha intenzione di rinnovare il contratto e la Fiorentina è pronta a lasciarlo partire,Non è un caso che nell’ultimo mercato la Fiorentina si sia cautelata con l’arrivo diche può ricoprire più ruoli nel pacchetto arretrato. Capitolo: il capitano è nella stessa situazione contrattuale del centrale classe ’97, in scadenza a giugnoAnche German è stato cercato dal Milan, ma, ma il prolungamento del contratto resta in stand by.

Poi c’è Vlahovic. Il giovane serbo è rimasto in viola nonostante un’estate di grandissime richieste. Il vero grande sogno di Dusan è sempre stato quello di rimanere in viola e alla fine è stato accontentato. Prima del lockdown era molto vicino ad allungare il suo contratto con la Fiorentina. Presto si ripartirà con l’obiettivo di blindarlo almeno fino al 2025. Last but not least Castrovilli. Per Commisso rappresenta uno dei punti di riferimento del futuro. Non è un caso indossi la maglia numero 10. Per Gaetano sarà una stagione molto importante, atteso al definitivo salto di qualità con la Fiorentina, per provare a conquistarsi una convocazione all’Europeo con la Nazionale. allungherà di un anno il suo contratto (già rinnovato ad ottobre 2019) fino al 2025 con un importante adeguamento di ingaggio, insomma da giocatore di prontissima fascia. Tutto già fatto invece per Biraghi, per il prolungamento fino al 2024 manca solo l’annuncio ufficiale.