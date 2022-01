Il Venezia annuncia: “10 nuovi positivi”. Due gare di A a rischio rinvio

Inter-Venezia e Napoli-Salernitana potrebbero essere rinviate a causa covid. Decisivi i prossimi tamponi

"Il Venezia FC comunica che, oltre ai casi fatti registrare in data 15 gennaio, durante i test eseguiti quotidianamente dal gruppo squadra negli ultimi giorni, sono emerse 10 positività al Covid 19. In totale sono quindi 14 i positivi nel gruppo squadra". Questo ha fatto sapere pochi minuti fa il club arancioneroverde, senza specifiche ulteriori. Ma secondo la Gazzetta dello Sport sarebbero 8 i calciatori e 6 i componenti del gruppo squadra. Situazione dunque al limite rispetto al nuovo protocollo, e rischio che slitti la disputa della partita di sabato a San Siro contro l'Inter.

E non è l'unica partita del weekend che potrebbe essere rinviata. Gli occhi sono infatti puntati anche sulla Salernitana che a ieri aveva 8 calciatori positivi al Covid. Oggi è previsto un nuovo giro di tamponi in seguito al quale verrà valutata la situazione in vista del match previsto domenica contro il Napoli al "Maradona".