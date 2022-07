Il Sindaco di Moena: “Con la Fiorentina siamo in trattativa”

Il Sindaco di Moena Alberto Kostner è intervenuto oggi su RTV38 per parlare della possibilità per la Fiorentina di trascorrere anche i ritiri delle prossime stagioni in Trentino. Ecco le sue parole:

"Siamo molto contenti per l'affluenza dettata dalla presenza della Fiorentina. Quest'anno ci sono veramente tanti tifosi. La notizia non è ufficiale, ma ci sono delle trattative per il rinnovo con la Fiorentina. Abbiamo l'idea di allargare il centro sportivo e di mettere altri campi. Se la Fiorentina vuole venire anche i prossimi anni ci faremo trovare pronti. Speriamo di poter fare determinati investimenti per progredire ulteriormente. Per Moena è un momento di grande orgoglio."