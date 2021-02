Il sindaco di Bergamo condanna gli assembramenti pre Atalanta-Real: “Irresponsabili”

Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, ha commentato gli assembramenti di tifosi nerazzurri prima di Atalanta-Real Madrid: “Io capisco il tifo, ma assembrarsi a migliaia è semplicemente da irresponsabili. Ieri sera, vedendo le immagini che arrivavano dai dintorni del Gewiss Stadium, non ho potuto non pensare ad Atalanta-Valencia di un anno fa, con ciò che ha comportato. A questo punto spero che fiocchino le sanzioni, forse l’unico modo per ribadire che le regole esistono per essere rispettate”.

LEGGI ANCHE – Udinese-Fiorentina, le probabili formazioni: Castrovilli titolare, torna Ribery, a destra…