Sindaco Bagno a Ripoli: “Viola Park ci siamo, a febbraio via ai lavori”

Francesco Casini, sindaco di Bagno a Ripoli, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno per aggiornare i tifosi sulla questione Centro Sportivo:

Prossimo incontro con Commisso? Lo aspetto presto, c’è la possibilità che torni a Firenze per la Supercoppa Primavera il 21 Gennaio. So che ci tiene molto. Quando è in città troviamo sempre il tempo per un meeting. Bagno a Ripoli diventerà presto il cuore pulsante della società viola. Le ditte di costruzione a febbraio potranno iniziare a lavorare alla realizzazione del progetto vero e proprio. Con il Viola Park si aprirà una nuova pagina della storia gigliata.