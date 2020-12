Novità per quanto riguarda il Sassuolo, la squadra allenata da De Zerbi è uscita vincitrice dal duro match contro il Benevento. Il rigore di Berardi e le parate di Consigli hanno garantito i tre punti, che però hanno avuto un costo. Al 47′ infatti è stato espulso Haraslin per un brutto intervento su Letizia. Il centrocampista neroverde salterà dunque proprio la partita contro la Fiorentina in programma la prossima settimana.