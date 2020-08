Il retroscena: “Mancini vuole lasciare la nazionale. Era ad un passo dalla Juve, il futuro in Francia”

“Mancini vuole lasciare la Nazionale: era a un passo dalla Juventus, il futuro al PSG“. Questo quello che troviamo scritto in un lungo articolo su Giornalettismo.com. Per il giornale, tutto parte dalla chiamata di Gabriele Gravina a Marcello Lippi dello scorso 20 luglio. Una notizia non concordata con Mancini e che il ct non ha gradito. Yanto che ad oggi il suo futuro è sempre più lontano dalla panchina della nazionale. Sempre nell’articolo troviamo scritto che l’ex tecnico del Manchester City ed Inter, è stato il primo nome di Andrea Agnelli. Mancini avrebbe però chiesto dieci giorni per pensarci e da lì la virata su Andrea Pirlo. (Tuttomercatoweb)

Anche per Viviano il futuro è lontano dall’Italia-L’ex viola riparte dalla Turchia