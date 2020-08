Nuova avventura per Viviano. L’ex viola riparte dalla Turchia

Emiliano Viviano lascia l’Italia, il suo futuro sarà in Turchia. Stando a quanto troviamo scritto su Alfredopedulla.com, èstato infatti raggiunto l’accordo con il Fatih Karagumruk, un club molto ambizioso di Istanbul, fresco reduce dalla promozione nella massima categoria turca. L’ex viola è stato corteggiato a lungo e nelle ultime ore si è fatto convincere dal progetto. Viviano partirà infatti domani per Istanbul per visite e firma sul contratto di un anno con opzione.