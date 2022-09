Il retroscena: “Allegri a rischio esonero, contatto Juventus-Conte: i dettagli”

Inutile prendersi in giro con progettualità e pedigree: quel credito Allegri l’ha esaurito da tempo, a tenerlo ancorato alla panchina c’è soltanto il contratto da 9 milioni all’anno e l’impossibilità di spendere. Inizia così l’articolo a firma del Tancredi Palmeri su SportToday.it. Il giornalista spiega, infatti, come la dirigenza, oltre agli scarsi risultati tecnici di questo inizio di stagione, si sia indispettita per la chiacchierata/intervista con Mario Sconcerti sul Corriere della Sera. Messa in atto senza il via libera del capo della comunicazione del club. L’atto di insubordinazione da parte di Allegri, si legge, è stato preso come uno sgarbo personale da parte di Agnelli, che invero ci ha messo sempre la faccia per difenderlo. Tra i due per questo si è creata una frattura che appare ormai insanabile: