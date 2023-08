Il Rapid vuole “riscrivere la storia”: attesi al Franchi 1.500 tifosi austriaci

Sul sito ufficiale del Rapid Vienna troviamo un pezzo di avvicinamento al ritorno dei playoff di Conference League con dei dati interessanti. Il pareggio in campionato non ha scalfito l'emozione in casa biancoverde, dato che si parla di possibilità di fare il colpaccio a Firenze. "Il fatto è che la posizione di partenza per la partita di ritorno di qualificazione è buona (0-1, ndr), ma la distribuzione dei ruoli è sempre la stessa. Nella loro posizione di sfavoriti, i biancoverdi hanno la possibilità di creare qualcosa di grosso giovedì sera". Si legge che saranno presenti circa 1.500 tifosi austriaci per cercare di sospingere la squadra verso la riscrittura della storia. Il Rapid Vienna non ha mai passato un turno contro una formazione italiana e non ha mai vinto in gare ufficiali disputate in Italia. Certo, giovedì basterebbe anche pareggiare come già accaduto in passato contro Sassuolo (2-2 nel 2016) e Milan (0-0 nel 1973)...