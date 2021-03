Il pubblico negli stadi? Forse per la finale di Coppa Italia

Una finale di Coppa Italia aperta al pubblico, che tornerebbe allo stadio per la prima volta da fine ottobre. È l’ipotesi a cui si sta lavorando in vista della sfida tra Juventus e Atalanta, in programma il 19 maggio. Secondo Il Messaggero la Lega vorrebbe provare a seguire la linea delle riaperture, naturalmente contingentate, che stanno adottando altri paesi europei, Olanda e Inghilterra su tutti. Tutto dipenderà dall’andamento della situazione epidemiologica e da quello della campagna vaccinale, ma la speranza è che per la seconda metà di maggio arrivino dati confortanti da entrambi i fronti. E l’Europeo? “Italia si farà trovare pronta”