“Europei? Si terranno anche in Italia, ci dobbiamo lavorare. C’è una richiesta della FIFA di garantire una certa presenza di tifosi negli stadi. Io credo che, se rispetteremo i nostri piani, si possa tornare non solo negli stadi, ma anche in maniera graduale ad una vita normale. Voglio chiarire che il governo è il primo che vorrebbe riaprire tutto e prima possibile”. Lo ha detto Andrea Costa, sottosegretario al Ministero della salute, in diretta a Radio Punto Nuovo.

