Il preparatore Ciullini: “Si dovrà fare un secondo ritiro”

"Sarà sicuramente una stagione particolare, nuova per tutti, perché sarà divisa in due: 3 mesi e 5 mesi con in mezzo due di sosta. Non cambierà l'aspetto iniziale della preparazione. Si lavorerà con la palla molto, e si accelererà nel raggiungimento della forma accettabile per affrontare la stagione. La ripartenza sarà più complicata. 23 partite nella prima parte sono un concentrato molto serrato di impegni. Chi non parteciperà ai mondiali dovrà fare un secondo ritiro. Quelli che torneranno dal mondiale saranno abbastanza spremuti se andranno avanti nella competizione. Nelle preparazioni si cerca di avere la squadra subito pronta facendo lavorare con la palla. In seguito si cerca di intervenire su altri aspetti. Gli allenatori vogliono la squadra pronta fin dal primo incontro da affrontare, anche perché bisogna fare subito risultato in questo settore, sennò si va a casa"