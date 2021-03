Il parere: “Alcuni pensano che Prandelli sia fragile, ma non è vero”

Giancarlo Dotto, firma del Corriere dello Sport, ha parlato di Prandelli ai microfoni del Pentasport di Radio Bruno:

L’unica cosa che si può rimproverare a Cesare è quella di aver dato eccessiva importanza a nullità assolute che per esistere hanno bisogno di bersagli e diffondono il loro veleno sui social. Una violenza verbale, volgare, che può fare molti danni. Prandelli ha fatto una scelta che è stata giudicata, ma io la ritengo rispettabile. Qualunque cosa sia successa non penso che Prandelli sia fragile, come alcuni addetti ai lavori pensano. È una persona sensibile che si sente un po’ in balia di un mondo che va troppo veloce.