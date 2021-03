Verso il Genoa: oggi Iachini scopre Kokorin

La Fiorentina torna ad allenarsi dopo la domenica di riposo per continuare a preparare la gara di sabato pomeriggio contro il Genoa.

Come scrive il Corriere dello Sport, oggi al centro sportivo “Davide Astori” ci sarà anche Kokorin, di ritorno da Roma dove per un paio di settimane ha svolto test mirati. Iachini inizierà a capire quali sono le sue condizioni dopo l’infortunio alla coscia patito il 3 marzo contro la Roma.

L’allenamento di oggi confermerà il ritorno di Dragowski a tutti gli effetti in gruppo e servirà a Iachini per iniziare le esercitazioni anti Genoa in attesa del rientro dei nazionali.