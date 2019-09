Il paragone del presidente del Palermo: “Non capisco perché i viola siano lì e noi no”

Il presidente del Palermo, Dario Mirri, ha tirato in ballo anche il paragone con la Fiorentina nel corso di un servizio mandato in onda su 7 Gold. Ecco le sue parole: “Credo che il Palermo possa vincere qualsiasi categoria, la Lega Pro e anche la serie B. Ma non grazie solamente al mio contributo, ma a quello di tutti. Se tutti saranno partecipi come lo sono stati in questi due mesi in cui la squadra è rinata io resto convinto che il Palermo non abbia limiti. In serie A avremmo diritti televisivi pari alla Lazio, meglio della Fiorentina, non capisco perché queste squadre debbano essere lì e noi no. Ricordiamoci che noi siamo stati l’unica squadra a vincere per tre volte consecutive a Torino”. SENTITE DI FRANCESCO: “IL PRIMO GOL DELLA FIORENTINA E’ STATO IRREGOLARE”