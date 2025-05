Il nuovo libro di Massimiliano Mugnaini, tratto da una storia vera: l’evento

Il libro e l'autore

Il giornalista toscano Massimiliano Mugnaini, volto noto dell’emittente TV Italia 7 e collaboratore di Dazn, si spoglia dei panni del cronista e arriva in libreria con il suo primo lavoro editoriale che unisce lavoro e passione per lo sport, la pallanuoto in questo caso, dal titolo: “La Palombella della vita" (Editore, I libri di Mompracem). Un romanzo di forza e coraggio tratto da una storia vera, che va oltre l’acqua e si bagna di speranza, quella del protagonista Gabriele. Da numero uno assoluto delle piscine italiane, il campione si ritrova infatti a combattere la battaglia contro un cancro al cervello. "Sin dai tempi del Liceo - ha spiegato l'autore - volevo scrivere un libro, ma non era ancora giunto il momento, finché non ho perso una collaborazione professionale per me importante, soprattutto dopo tanti sacrifici. Mosso da speranza e coraggio, proprio come il protagonista Gabriele, allora ho pensato che non potevo più tirarmi indietro, anche per provare a ripartire". "Con il tempo - ha aggiunto Mugnaini - sono arrivate altre collaborazioni, ma ormai la decisione era presa: lo dovevo a me stesso e all'amico-atleta che ha accettato di raccontarmi la sua parabola di vita, presa spesso a pallonate con quel suo tiro di sinistro che non dava quasi mai scampo al portiere. Ma talvolta da affrontare con pazienza e dolcezza, le caratteristiche anche della palombella, il pallonetto della pallanuoto".