Il Napoli guarda oltre la Fiorentina: Ngonge e Traoré in Arabia per la finale

Il Napoli ha battuto altri due colpi, il secondo e il terzo nel mercato di gennaio: dopo l'arrivo di Mazzocchi, che non ha impattato bene a Torino con il rosso rimediato in pochi minuti, ieri è arrivata l'ufficialità del prestito con diritto di riscatto di Hamed Junior Traoré dal Bournemouth e oggi dovrebbe arrivare quella dell'acquisto di Cyril Ngonge dal Verona.

I piani di ADL

L'idea del Napoli sarebbe quella, riporta CalcioNapoli24, di far arrivare i due in Arabia per metterli a disposizione di Walter Mazzarri per la finale di Supercoppa Italiana contro una tra Lazio e Inter, avversarie domani nell'altra semifinale. Certo, prima occorre battere la Fiorentina e questo è tutt'altro che assodato...