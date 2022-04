Il napoletano Porzio: “Vorrei Commisso al posto di ADL”. Poi la frecciata…

Il campione della pallanuoto, tifoso del Napoli, provoca l'amico De Magistris: "La Fiorentina ormai è una succursale della Juve"

Ai microfoni del Pentasport, insieme a Gianni De Magistris in studio, si è collegato un altro mito della pallanuoto come Franco Porzio , bandiera del Posillipo e grande tifoso anche del Napoli calcio. Queste le sue parole in vista del match di domenica al Maradona tra gli azzurri e la Fiorentina:

"Avrei voluto Commisso al Napoli al posto di De Laurentiis. Da lontano vedere gli investimenti che sta facendo per il centro sportivo, per il settore giovanile, è qualcosa che mi fa invidia. Il Napoli non ha la proprietà neanche dei campi di allenamento. Dal punto di vista dei risultati ADL è un ottimo presidente, ma non sono mai state gettate delle basi solide per poter crescere e diventare un club di livello europeo". Poi la battuta parlando di Vlahovic: "Ormai voi siete una filiale, una succursale della Juventus".