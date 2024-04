Il miracolo De Rossi: può prendere in cura anche la Fiorentina?

"Qui c’è gente che ha un atteggiamento sbagliato, che gioca in modo superficiale certe partite. E che senza neanche avere una grande storia in Europa si permette prestazioni del genere. Da oggi in poi a chi mi chiederà perché gioca poco gli dirò che lo farà solo quando gli altri saranno morti…" Queste le parole di Mourinho che, punzecchiavano, indirettamente, a suo tempo, giocatori come Spinazzola e Celik. Anche in questo, De Rossi è stato sicuramente ben più "special" di Mourinho stesso. Vedere la prestazione a Milano proprio degli stessi Celik e Spinazzola, rispettivamente contro Leao e Pulisic, è un qualcosa che, per attenzione e sacrificio, fa veramente brillare gli occhi. Eppure, i giocatori sono i medesimi; cosa cambia? Cambia la mentalità. De Rossi è riuscito a far sentire i singoli importanti, lavorando sulla loro testa. Per questo, giocatori modesti come Celik (tra l'altro, a suo tempo, cercato anche dai viola), riescono a non sbagliare un passaggio e a neutralizzare così bene uno degli esterni più forti al mondo come Leao. Per non parlare del lavoro fatto su Pellegrini. Ai margini con Mourinho, oggi, invece al centro della squadra con dei rendimenti da attaccante puro.