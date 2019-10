Il Milan smentisce: “Non venderemo Donnarumma e Suso”

Suso e Donnarumma non saranno venduti in nome del bilancio. Lo assicura il Milan, replicando ad alcune indiscrezioni giornalistiche della mattinata: secondo quanto fanno sapere dal club rossonero le paventate cessioni dei due big a disposizione di Stefano Pioli “sarebbero poco coerenti con l’impegno che il fondo Elliott, azionista di maggioranza, sta mettendo nel percorso di crescita e stabilità del club”. Ora tutte le energie, sottolineano le stesse fonti, sono profuse per permettere alla squadra di tornare su un versante di competitività e di risultati positivi.