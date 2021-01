Il mercato delle rivali: Parma scatenato, Lammers vicinissimo al Genoa

Il mercato della Fiorentina è ancora fermo, almeno alla voce entrate. Anche se la batosta di ieri contro il Napoli potrebbe smuovere le acque in casa viola. Le altre squadre che lottano per la salvezza sono invece molto attive, in particolare Parma e Genoa. I ducali, dopo aver chiuso per Conti (a cui aveva pensato anche la Fiorentina) hanno preso l’esperto difensore Medhi Benatia, ex Juve e Roma reduce dall’esperienza all’Al Duhail. I rossoblu invece, dopo gli arrivi di Strootman e Onguene (entrambi in campo già ieri a Bergamo) stanno chiudendo il prestito di Lammers dall’Atalanta, come riporta il nostro Nicolò Schira.