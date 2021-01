Come riportato da Il Corriere Fiorentino, l’inaspettata débacle di Napoli ha cambiato di nuovo i piani della società. Ieri contro la compagine di Gattuso sono emersi tutti i limiti strutturali di una squadra che non possiede una propria identità tattica. I singoli talvolta appaiono spaesati ed incapaci di dare il proprio apporto alla causa. Per colmare queste lacune tecniche appare scontato buttarsi sul mercato ma anche qui le difficoltà non mancano. Pradè lo sa bene e ieri, nel dopo gara, non si è sottratto dalle proprie responsabilità. Un fondamentale vertice di mercato andrà in scena a breve. La disfatta ha reso necessario anticiparlo con il patron Rocco Commisso desideroso di fare chiarezza. L’imperativo è non bissare l’ultima finestra invernale in cui i pesanti investimenti non hanno fruttato. La squadra non può permettersi due acquisti come quelli di Lirola e Duncan che a fronte di tanti milioni spesi non hanno reso. La sensazione è che il grosso degli affari sia destinato a chiudersi a ridosso degli ultimi giorni di trattative.

