Il Marocco batte il Burkina Faso: panchina per Amrabat e Hakimi “imita” Lukaku

Dopo aver giocato da titolare contro il Ghana, stasera il mediano viola si è riposato

Se martedì sera era stato titolare in Marocco-Ghana, stavolta Sofyan Amrabat ha assistito al match della sua Nazionale dalla panchina. Il centrocampista viola, infatti, non è sceso in campo contro il Burkina Faso ed è rimasto fuori per tutti i 90'. Al contrario del nerazzurro Achraf Hakimi, autore del gol partita al 51'. L'amichevole è terminata 1-0 e l'esterno dell'Inter ha dedicato ovviamente la rete al compagno di squadra Christian Eriksen, come fatto da Lukaku in Belgio-Russia agli Europei.