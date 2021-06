Amrabat in campo con il suo Marocco: per lui maglia da titolare e 83′ in campo

La selezione nordafricana ha sconfitto il Ghana per 1-0

Il centrocampista della Fiorentina Sofyan Amrabat non è ancora in vacanza: per lui, infatti, questi sono giorni di allenamenti e partite con la propria Nazionale, quella del Marocco. Proprio stasera la selezione nordafricana ha incontrato e sconfitto per 1-0 il Ghana in un'amichevole di fine stagione. Per il mediano viola maglia da titolare e 83' in campo: ad una manciata di minuti dalla fine, infatti, Amrabat è stato rilevato dal compagno di squadra Jabrane.