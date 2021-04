Il Mapei ospiterà la finale di Coppa Italia. Ufficiale la decisione della Lega

Lo rende noto la Lega Serie A ed è una decisione storica per certi aspetti. Per la prima volta dal 2008 la finale di Coppa Italia verrà giocata in uno stadio diverso dallo Stadio Olimpico di Roma. La gara fra Atalanta e Juventus in programma il prossimo 19 maggio si giocherà infatti al Mapei Stadium di Reggio Emilia. L’impianto, in cui gioca le sue partite casalinghe il Sassuolo, è stato scelto per alcune problematiche legate all’Olimpico per quanto riguarda gli Europei.

