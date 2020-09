Il Gubbio si assicura un promettente giovane della Fiorentina

Secondo quanto riportato da lanotiziaquotidiana.it, il Gubbio si è assicurato le prestazioni di Alessandro Lovisa. Il giovane mediano classe 2001, cresciuto nel Pordenone, sarà ceduto in prestito dalla Fiorentina dopo un anno trascorso in Primavera. Il calciatore friuliano sarà a disposizione nelle prossime ore di mister Torrente per gli allenamenti.