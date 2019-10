Il dubbio del Paci: “Ma Pedro esiste?”. E su Boateng: “Lo vedo in carne”

Nel Bar Sport di Radio Sportiva è intervenuto in qualità di tifoso viola Alessandro Paci: “Sono dispiaciuto. Nell’ultima mezz’ora ha attaccato sempre la Lazio non si può aspettare sempre, come è successo con l’Atalanta, Montella doveva provare a mettere una punta: ma esiste Pedro? Torna in forma a giugno?” il dubbio dell’attore comico. “Ribery? Lo vedevo che brontolava… mi spiace perché senza di lui la Fiorentina non avrebbe segnato nemmeno un gol: vediamo almeno se ora che Frank verrà squalificato mette una punta. Boateng? Lo vedo bello in carne”. RIBERY OUT, ECCO I NUMERI CHE SPAVENTANO MONTELLA