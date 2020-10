Il Covid colpisce l’Inter: positivi in quattro. Intanto la Figc guarda in casa Juve…

Il Coronavirus continua a falcidiare la Serie A. Dopo che nel pomeriggio il d.s. genoano Faggiano ha annunciato che i rossoblù probabilmente andranno a giocare in casa del Verona con la propria Primavera, anche l’Inter inizia a tremare. Ben quattro i calciatori nerazzurri positivi al Covid, ovvero i difensori Bastoni e Skriniar – fermato in patria dopo il tampone – ed i centrocampisti Nainggolan e Gagliardini. Si preannuncia un derby meneghino sottotono, considerando che anche Zlatan Ibrahimovic è ancora positivo. Infine, la Figc sta seguendo con grande attenzione, come riporta gazzetta.it, l’evolversi della vicende dei sette giocatori juventini che hanno lasciato l’isolamento imposto alla squadra bianconera senza l’autorizzazione dalle autorità competenti: Ronaldo e compagni rischiano una multa salata in ambito extra-calcio, vediamo poi cosa decideranno in merito i vertici federali e la procura sportiva.