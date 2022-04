Il complimento di Juric: “Italiano somiglia a Gasperini”

Il tecnico del Torino accosta Italiano al suo mentore: "Hanno la stessa mentalità, cercano di dominare le partite"

"Mi è piaciuto tanto questo campionato, tanti allenatori vanno verso la strada del dominio delle partite e non di speculazione. Gasp e Italiano hanno la stessa mentalità, cercando di prendere la partita ed è una cosa che lo vedi molto all'estero come in Germania. I top player non ci sono, ma è stata una serie A interessante e sta diventando più difficile: tanti allenatori vogliono speculare meno e giocare di più. La sfida contro il Milan è un esempio di dinamismo, è stata molto bella".