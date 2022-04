Guetta punge Italiano: “Ha voluto fare il fenomeno”

Il commento a Radio Bruno: "Incomprensibili Ikonè mezzala e Dragowski in porta"

Nel post gara di Juventus-Fiorentina 2-0 di Coppa Italia, David Guetta non ha risparmiato critiche a Vincenzo Italiano. In particolare finiscono sul banco degli imputati le due scelte a sorpresa in formazione (questa la spiegazione del tecnico viola). Così il direttore del Pentasport: