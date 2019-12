Il commento di Pecci: “Fiorentina, bel gioco ma quanta fatica sotto porta”

Eraldo Pecci, doppio ex della sfida in programma domenica pomeriggio tra Torino e Fiorentina, ha parlato a torinogranata. Queste le sue dichiarazioni: “E’ una partita tra due squadre in difficoltà, la Fiorentina in mostra un bel gioco ma fa una grandissima fatica a segnare. Il Toro, invece, segna anche con discreta continuità ma in questa stagione soffre tantissimo in difesa, subisce molti più gol rispetto allo scorso anno e commette errori piuttosto evidenti, come ad esempio si è visto nella partita contro l’Inter. La vittoria di Marassi è stata un brodino, speriamo che da qui si possa ripartire”. E INTANTO G. FERRI DENUNCIA: “BENASSI GRANDE CENTROCAMPISTA, MA NON GIOCA…”