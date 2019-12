G. Ferri denuncia: “Benassi un grande, perché non gioca? I viola valgono 4 punti in più”

Giacomo Ferri, storica bandiera del Torino, è intervenuto a Radio Sportiva. Queste le sue parole: “Quando non arrivano risultati si creano problemi in tutti i settori, ma i punti sono arrivati domenica scorsa e sono la miglior medicina. Il Torino ha fatto a tratti un’ottima partita contro il Genoa. La partita contro la Fiorentina sarà molto complicata perché anche loro arrivano da un momento difficile. Entrambe le squadre hanno 3-4 punti in meno rispetto al loro valore. Davanti ci sarà Benassi, che gioca poco nonostante lo reputi un grande centrocampista. Chi rischia di più tra Mazzarri e Montella? Credo nessuno dei due, Commisso e Cairo sono stati chiaro a riguardo. La partita è sì importante, ma per la classifica”. E INTANTO IN CASA TORO SCOPPIA IL CASO ZAZA: LA FIORENTINA SI VA AVANTI?